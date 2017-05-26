ОНФ: Московское центральное кольцо малодоступно для инвалидов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Эксперты столичного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили доступность станций Московского центрального кольца (МЦК) для людей с ограниченными возможностями и выявили многочисленные недостатки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе отделения.

Там уточнили, что серию проверок МЦК эксперты начали еще зимой и завершили 25 мая, в общей сложности было проверено 15 станций.

"Московское центральное кольцо пока недоступно для самостоятельного передвижения людей с инвалидностью. К такому выводу пришли эксперты проекта "Безбарьерная среда" московского штаба Народного фронта" - отмечается в сообщении.

В отделении уточнили, что активисты проверяли доступность инфраструктуры МЦК для тех, кто передвигается на колясках, а также для слабовидящих людей. "Все участники рейдов отметили, что на МЦК отсутствуют доступные маршруты и схемы движения, нет системной навигации. Места на платформе для посадки инвалидов не отмечены", - отметил эксперт ОНФ Сергей Чистый.

"Инвалидам по зрению невозможно самостоятельно передвигаться по МЦК. На платформах МЦК есть тактильная полоса для слепых, но из-за того, что она включена в плиточное покрытие станции, обнаружить ее тростью очень сложно", - подчеркнул эксперт ОНФ Алексей Любимов, который является инвалидом по зрению.