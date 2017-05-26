Росгвардия с нового учебного года начнет обучать кадетов журналистскому мастерству

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Росгвардия и Союз журналистов Москвы договорились о создании медиацентра в Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии, который начнет работу с нового учебного года. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника училища по воспитательной работе Станислав Ильин.

"Медиацентр будет создан при поддержке Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии. Уже есть договоренность с различными представителями средств массовой информации, будем приглашать знаменитостей, которые могут научить ребят работе журналиста", - сказал он.

По словам Ильина, подобная практика будет применена впервые.

"С Союзом журналистов Москвы есть предварительная договоренность, они будут оказывать нам всестороннюю поддержку и помощь в проведении теоретических и практических занятий", - подчеркнул Ильин.