Росгвардия с нового учебного года начнет обучать кадетов журналистскому мастерству

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Росгвардия и Союз журналистов Москвы договорились о создании медиацентра в Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии, который начнет работу с нового учебного года. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника училища по воспитательной работе Станислав Ильин.
"Медиацентр будет создан при поддержке Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии. Уже есть договоренность с различными представителями средств массовой информации, будем приглашать знаменитостей, которые могут научить ребят работе журналиста", - сказал он.
По словам Ильина, подобная практика будет применена впервые.
"С Союзом журналистов Москвы есть предварительная договоренность, они будут оказывать нам всестороннюю поддержку и помощь в проведении теоретических и практических занятий", - подчеркнул Ильин.