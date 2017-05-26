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На зеленой ветке московского метро начал курсировать тематический поезд "Времена и эпохи"

Москва
26 мая, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

В вагонах тематического поезда также проехали реконструкторы в доспехах римских легионеров и костюмах солдат эпохи Петра I

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный историческому фестивалю "Времена и эпохи", запустили на Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Пять вагонов посвящены основным исторических эпохам - античности, Средневековью, XVII, XVIII и XX векам, три вагона со смежными эпохами. Разместили информацию, которая будет полезна и взрослым, и детям, чтобы люди получили больше знаний о нашей истории", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела внешних связей, маркетинга и рекламы агентства "Ратоборцы" Анастасии Бобровских.

Отмечается, что в вагонах тематического поезда можно было увидеть реконструкторов в доспехах римских легионеров и костюмах солдат эпохи Петра I, которые проехали вместе с пассажирами нового состава от станции "Сокол" до "Коломенской".

В ежегодном седьмом фестивале "Времена и эпохи", который стартует в Москве 1 июня, примут участие более 6 тыс. человек, занимающихся исторической реконструкцией. География мероприятия, которое продлится до 12 июня, охватит 30 площадок по всей Москве.

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