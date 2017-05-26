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Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы

Москва
26 мая, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Обе женщины получили ранения

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по двум женщинам с балкона дома на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Около 17:00 мск неизвестный из неустановленного оружия выстрелил с балкона дома на Грайвороновской улице в двух женщин, стоявших на улице. Одна из них ранена в голову, второй злоумышленник попал в ногу", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь.

На месте работают сотрудники полиции.

"Принимаются меры к установлению личности и задержанию стрелявшего", - заключили в пресс-службе.

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