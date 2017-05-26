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Силы системы ПРО Москвы с начала года провели более 350 тренировок по обнаружению ракет

Москва
26 мая, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Боевые расчеты также выполнили контрольные проводки около 150 космических объектов, из которых более 40 объектов классифицировались как особо важные

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Соединение противоракетной обороны войск ПВО-ПРО, защищающее Москву и Центральный промышленный район, с начала 2017 года провело более 350 тренировок по обнаружению условных баллистических ракет. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Более 350 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет провели боевые расчеты соединения противоракетной обороны войск ПВО-ПРО Воздушно-космических сил", - рассказали в российском военном ведомстве.

Кроме того, боевые расчеты соединения ПРО выполнили контрольные проводки около 150 космических объектов, из которых более 40 объектов классифицировались как особо важные.

"Соединение противоракетной обороны на протяжении 55 лет выполняет задачи противоракетной обороны города Москвы и центрального промышленного района, а также принимает участие в контроле космического пространства", - сообщили в Минобороны.

Ежедневно в воинских частях соединения ПРО на круглосуточное боевое дежурство по противоракетной обороне охраняемого района заступает более 200 военнослужащих.

На вооружении соединения находится система противоракетной обороны, а ее центральным и наиболее сложным элементом является радиолокационная станция (РЛС) "Дон-2Н", которая обнаруживает баллистические цели, сопровождает их, измеряет координаты и наводит на них противоракеты на фоне реальной космической обстановки.

Она регулярно привлекается для обнаружения запусков ракет космического назначения и пусков баллистических ракет с космодромов Плесецк и Байконур, стартов баллистических ракет с подводных лодок из акваторий Баренцева, Белого и Охотского морей, полигона Капустин Яр.

В Минобороны РФ напомнили, что ровно 45 лет назад, 26 мая 1972 года между СССР И США был заключен Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

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