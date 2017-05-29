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В ближайшие сутки в Москве ожидается грозовой дождь с градом

Москва
29 мая, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В связи с усилением ветра в столице выпущено штормовое предупреждение

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде с градом и усилении ветра в столице.

"С 13:30 29 мая до 7:00 30 мая в Москве (включая ТиНАО) местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17-22 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС. В ведомстве предупредили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи и частичный повал деревьев, а также повреждение молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Кроме того, во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта. Из-за гололедицы на дорогах также возможно увеличение количества ДТП. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. 

Синоптики столичного Метеобюро также предупреждают москвичей о надвигающейся грозе.

"Выпущено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра с 12.00 мск до 17.00 мск. В Москве и ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа - прим. ТАСС) ожидается ветер с порывами до 15 м/с и выше", - уточнили в метеослужбе.

По предварительным расчетам Росгидромета, 29 мая в городе может выпасть до 12 мм осадков, что составляет почти четверть месячной нормы осадков. "Вероятность осадков 88%", - уточнили в метеослужбе.

С начала мая в столице уже выпало 77 мм осадков, что составляет полторы месячные нормы.

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