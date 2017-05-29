Самолет Москва - Ижевск вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птицы в двигатель

ИЖЕВСК, 29 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ижавиа", выполнявший 29 мая рейс по маршруту Москва - Ижевск, был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово из-за попадания птицы в двигатель вскоре после взлета, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Попадание птицы в средний двигатель произошло на взлете, самолет успел подняться лишь метров на 50. Двигатель сразу отключили, самолет развернулся и произвел посадку", - отметили в пресс-службе.

Никто на борту не пострадал. Пассажиров рейса Иж-302 доставят в Ижевск на резервном воздушном судне, уже отправленном в Москву. Авиакомпания принесла свои извинения пассажирам задержанного рейса.