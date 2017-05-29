Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет Москва - Ижевск вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птицы в двигатель

Москва
29 мая, 13:29 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 29, мая. /ТАСС

Пассажиров рейса доставят в Ижевск на резервном самолете

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЖЕВСК, 29 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ижавиа", выполнявший 29 мая рейс по маршруту Москва - Ижевск, был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово из-за попадания птицы в двигатель вскоре после взлета, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Попадание птицы в средний двигатель произошло на взлете, самолет успел подняться лишь метров на 50. Двигатель сразу отключили, самолет развернулся и произвел посадку", - отметили в пресс-службе.

Никто на борту не пострадал. Пассажиров рейса Иж-302 доставят в Ижевск на резервном воздушном судне, уже отправленном в Москву. Авиакомпания принесла свои извинения пассажирам задержанного рейса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
14
Московский велопарад собрал рекордные 40 тысяч участников
13
В Москве состоялся Зеленый марафон "Бегущие сердца"
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама