На Рижском и Белорусском направлениях МЖД из-за непогоды пустили компенсационные автобусы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Компенсационные автобусы пустили на Рижском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) в связи с погодными условиями и затруднениями в движении. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "ЦППК".

"В связи с погодными условиями и затруднениями в движении пригородных электропоездов, по заявке ОАО "Центральная ППК" назначены компенсационные автобусы. Шесть автобусов будут курсировать по Рижскому направлению от станции Тушино до Истры, четыре по Белорусскому направлению от станции Кунцево до Звенигорода", - говорится в сообщении. Пассажиров просят быть внимательными и следить за информацией на остановочных пунктах.

Ранее пресс-служба сообщала, что из-за падения деревьев затруднено движение на Ярославском, Киевском, Курском, Белорусском направлениях. Также движение электропоездов на Рижском направлении приостановили из-за упавших во время урагана деревьев.

Синоптики ранее прогнозировали желтый уровень опасности в Московском регионе на 29 и 30 мая из-за грозы и сильного ветра. Кроме того, похолодание до 15 градусов, дожди с грозами и порывы северного ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве и Подмосковье в первые дни лета.