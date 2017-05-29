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Москва встала в восьмибалльных пробках

Москва
29 мая, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 29 мая./ТАСС

В результате урагана сорвало светофоры на ряде магистралей

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 мая./ТАСС/. Загруженность московских дорог оценивается в 8 из 10 возможных баллов. Об этом сообщает портал "Яндекс. Пробки".

"Загруженность автодорог Москвы необычно высока. Сейчас в городе восемь баллов, что на три балла выше обычного", - говорится в сообщении пресс-службы портала.

Между тем, на части городских магистралей не работают сорванные ветром светофоры. В "Московском паркинге" столичных автомобилистов просят сообщать адреса неработающих регулировщиков.

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