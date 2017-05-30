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Более 1,6 тыс. вагонов с климат-контролем проверят в Московском метрополитене

Москва
30 мая, 9:37 UTC+3

В период активного цветения растений метрополитен будет чаще проводить влажную уборку на станциях и в поездах

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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен проведет проверки систем кондиционирования более 1,6 тыс. вагонов с климат-контролем, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Перед летним сезоном метрополитен проверит системы кондиционирования в поездах, датчики контроля температуры на станциях, оборудование вентиляционных шахт. Это поможет обеспечить максимальный комфорт для пассажиров", - отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря обновлению подвижного состава 1681 вагон в столичном метро оснащен системами климат-контроля.

Также, по словам заммэра, слова которого приводятся в сообщении, в период активного цветения растений метрополитен будет чаще проводить влажную уборку, что поможет максимально снизить концентрацию аллергенов на станциях и в вагонах поездов.

"Влажная уборка и дезинфекция подвижного состава с использованием традиционных обеззараживающих средств проводится в метро ежедневно. Сиденья и вагоны моют вручную, а внешнюю поверхность составов очищает специальная установка", - сказал заммэра.

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