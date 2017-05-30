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Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы, шесть человек спасены

Москва
30 мая, 10:04 дата обновления: 30 мая, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Площадь пожара составила 30 кв. метров. Устанавливается причина возгорания

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пожар возник в одной из квартир на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"Пожар возник в доме 41, корпус 2 на Большой Филевской улице. Площадь составила 30 кв. метров", - сказал собеседник агентства. По его данным, в результате погиб один человек, еще шесть жильцов были спасены с верхних этажей здания.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили возгорание по указанному адресу.

"Пожар возник в квартире на третьем этаже. В 09:35 пожарным удалось ликвидировать огонь", - сказали в ГУ МЧС.

Устанавливаются причины возгорания.

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