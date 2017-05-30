Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы, шесть человек спасены

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пожар возник в одной из квартир на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.
"Пожар возник в доме 41, корпус 2 на Большой Филевской улице. Площадь составила 30 кв. метров", - сказал собеседник агентства. По его данным, в результате погиб один человек, еще шесть жильцов были спасены с верхних этажей здания.
В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили возгорание по указанному адресу.
"Пожар возник в квартире на третьем этаже. В 09:35 пожарным удалось ликвидировать огонь", - сказали в ГУ МЧС.
Устанавливаются причины возгорания.