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Теплоход "Валерий Брюсов" по решению суда покинул набережную Музеона в Москве

Москва
30 мая, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Также московские набережные должны покинуть теплоходы "Ласточка-2" и "Александр Блок"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Теплоход "Валерий Брюсов" покинул акваторию Москвы, в ближайшее время это должны сделать также теплоходы "Ласточка-2" и "Александр Блок", сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"По решению Замоскворецкого районного суда Москвы собственник теплохода "Валерий Брюсов" транспортировал судно из акватории Москвы. Установлено, что судно эксплуатировалось без договора водопользования, что нарушает ст. 11 Водного кодекса РФ. Суд обязал собственника - ОАО "Московский туристический флот" - освободить набережную", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, владельцы еще двух судов - "Ласточка-2" на Лужнецкой набережной и "Александр Блок" на Краснопресненской набережной - также уведомлены о том, что эти суда должны покинуть места стоянок, так как они находятся там незаконно. На судах находятся рестораны "Ласточка" и "Чайка".

"Ласточка-2" находится в акватории без договора о причаливании с ГБУ "Гормост", согласно решению суд, владелец должен транспортировать судно.

"Теплоход "Александр Блок" также размещен с нарушениями - он пришвартован к Краснопресненской набережной, которая не является разрешенным пунктом стоянки, согласно действующим правилам стоянки и движения судов в московском бассейне", - пояснил представитель ГКУ. Он также подчеркнул, что жители близлежащих домов жаловались на сильный шум от расположенных на судах ресторанов и на загрязнение акватории. "Соблюдение требований безопасности для пассажиров также вызывает вопросы", - отметил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время в столице осталось 29 дебаркадеров. "Постепенно они также покинут акваторию Москва-реки, как только будут изданы приказы об их транспортировке", - сказал он, напомнив, что кампания по освобождению городских набережных проводится в столице с 2013 года.

Объекты, непригодные для судоходства, а также суда, которые незаконно причалены, транспортируют за пределы акватории. "Как правило, на незаконных водных объектах не соблюдаются требования безопасности для людей, находящихся на борту", - отметил сотрудник пресс-службы ГКУ "Организатор перевозок".

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