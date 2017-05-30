Разрушенная смерчем остановка на Кировоградской улице в Москве проверялась на безопасность

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Остановочный павильон, разрушенный в результате смерча 29 мая, на Кировоградской улице в Москве был установлен в строгом соответствии с существующими нормами и регулярно проходил санитарно-техническое обслуживание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгортранса.
Накануне, 29 мая, в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице, в результате чего пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
"ГУП "Мосгортранс" окажет всестороннее содействие правоохранительным органам в установлении обстоятельств и причин инцидента, произошедшего накануне на остановке общественного транспорта на Кировоградской улице. Остановочный павильон, разрушенный в результате урагана, был установлен в строгом соответствии с существующими нормами по размещению таких конструкций. Вместе с этим, конкретные версии причин случившегося выдвинут представители компетентных органов после изучения всей необходимой информации, в том числе предоставленной городским перевозчиком", - сказали в пресс-служба.
В настоящее время на балансе Мосгортранса находятся около 9 тысяч павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. По словам представителя пресс-службы, "каждая конструкция проходит регулярное санитарно-техническое обслуживание".
Ураган в Московском регионе 29 мая унес жизни 16 человек - 11 в столице и 5 в области.