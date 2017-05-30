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Ураган не повредил строительные площадки Москвы

Москва
30 мая, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Работы на строительных площадках ведутся в штатном режиме

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ураган, прошедший в Москве 29 мая, не повредил расположенные на территории города строительные площадки. Об этом сообщил председатель комитета государственного строительного надзора столицы Олег Антосенко.

"Сведений о чрезвычайных происшествиях на строительных площадках не поступало. Все работы ведутся в штатном режиме", - цитирует его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Накануне СМИ сообщили о падении башенного крана на стройплощадке в подмосковных Люберцах. Отмечалось, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ураган в Московском регионе 29 мая унес жизни 16 человек. Жертвами стихии в столице стали 11 человек, еще пятеро погибли в Подмосковье.

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