Ураган не повредил строительные площадки Москвы

Первопроходцы и пионеры: Россия и США готовы сотрудничать в рамках "Диалога Форт Росс"Северо-Запад 30 мая, 14:00
Аэропорт Домодедово улучшил систему безопасности на входе в зданиеМосква 30 мая, 13:54
Колобков выступил с докладом перед сенаторами Совета ФедерацииСпорт 30 мая, 13:52
Росприроднадзор подал иск к Омскому НПЗ из-за выбросов в мартеСибирь 30 мая, 13:43
Российский паралимпиец Сычев дисквалифицирован на два года за допингСпорт 30 мая, 13:42
Абэ: диалог с КНДР ради диалога не имеет смыслаМеждународная панорама 30 мая, 13:41
ФК "Балтика" подпишет новый контракт с главным тренером Черевченко по схеме "1+1"Спорт 30 мая, 13:39
Футболист Тошич сообщил, что близок к продлению контракта с ЦСКАСпорт 30 мая, 13:37
Самолет Ан-26. ДосьеБиографии и справки 30 мая, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ураган, прошедший в Москве 29 мая, не повредил расположенные на территории города строительные площадки. Об этом сообщил председатель комитета государственного строительного надзора столицы Олег Антосенко.
"Сведений о чрезвычайных происшествиях на строительных площадках не поступало. Все работы ведутся в штатном режиме", - цитирует его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Накануне СМИ сообщили о падении башенного крана на стройплощадке в подмосковных Люберцах. Отмечалось, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ураган в Московском регионе 29 мая унес жизни 16 человек. Жертвами стихии в столице стали 11 человек, еще пятеро погибли в Подмосковье.