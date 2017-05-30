Ураган не повредил строительные площадки Москвы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ураган, прошедший в Москве 29 мая, не повредил расположенные на территории города строительные площадки. Об этом сообщил председатель комитета государственного строительного надзора столицы Олег Антосенко.

"Сведений о чрезвычайных происшествиях на строительных площадках не поступало. Все работы ведутся в штатном режиме", - цитирует его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Накануне СМИ сообщили о падении башенного крана на стройплощадке в подмосковных Люберцах. Отмечалось, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ураган в Московском регионе 29 мая унес жизни 16 человек. Жертвами стихии в столице стали 11 человек, еще пятеро погибли в Подмосковье.