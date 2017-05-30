Время ожидания в очереди в почтовых отделениях Москвы с начала года сократилось вдвое

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Среднее время ожидания в очереди в московских отделениях "Почты России" сократилось с 11 минут в январе до 6 минут в мае, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, управляющий Московского филиала Сергей Малышев.
В феврале компания запустила в столице программу "Почта без очередей".
Генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов рассказал журналистам, что проект оказался эффективным.
"До конца года наша задача - масштабировать этот проект на все города-миллионники", - отметил он.
Наибольший эффект на сокращение очередей оказала новая модель работы с юридическими лицами - теперь их обслуживание переведено в специализированные отделения. Кроме того, в 315 отделениях Москвы установлены системы электронных очередей, до конца лета планируется запустить их еще в 141 столичном отделении.
В рамках борьбы с очередями "Почта России" также разработала новую методику отбора персонала и ввела программу мотивации работников. В результате с начала 2017 года и до конца мая удалось закрыть 991 вакансию, что на 130% больше, чем годом ранее, сообщил Малышев. В феврале - мае на работу в почтовые отделения было принято на 515 человек больше, чем покинуло предприятие.
Средняя зарплата начальников отделений в апреле выросла на 19% - до 60,884 тыс. рублей, а заместителей - на 20%, до 51,67 тыс. рублей.