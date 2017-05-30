Первый участок ТПК столичного метро может принять пассажиров ко Дню города

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Первая очередь Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метрополитена может принять первых пассажиров ко Дню города в сентябре 2017 года. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Я думаю, что ТПК - его первую северо-западную часть - мы сумеем ко Дню города запустить с пассажирами", - сказал он.

Первый участок контура включает станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская" "ЦСКА" и "Петровский парк". Общая длинна ТПК составит 61 километр, на нем разместятся 32 станции. Контур станет вторым большим кольцом метро и свяжет между собой удаленные районы Москвы.

Там появится 17 пересечений с действующими линиями столичной подземки, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом. Предполагается, что полностью строительство ТПК завершат в 2020-2021 годам.

Бочкарев также напомнил, что в 2017 году запустят станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии и "Ховрино" Замоскворецкой линии. В 2018 году, по словам руководителя департамента строительства, откроется для пассажиров станция "Беломорская" Замоскворецкой линии.