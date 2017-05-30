Вильфанд назвал разрушительный шквал в Москве редчайшим для мая явлением

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Разрушительный шквал в конце мая в Москве - явление редчайшее, однако это не значит, что оно уникальное, рассказал ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Крайне редко в конце мая бывают подобные явления. Как правило, они случаются в конце июня - в июле, когда воздух и поверхность земли хорошо прогреты, и в атмосфере накапливается много энергии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, накануне в Москве в первой половине дня было солнечно, температура доходила до июльский значений - 25 градусов. Когда с северо-запада начал перемещаться холодный фронт и встретились две воздушные массы с разной температурой, произошло быстрое перемещение теплого воздуха на клин холодного, и образовались облака высотой до 10-12 км.

"Создались все условия для грозовой деятельности и шквалистого ветра", - пояснил Вильфанд. Он отметил, что вместе с тем не может назвать этот шквал самым сильным за историю метеонаблюдений.

"Огромный объем данных не зарегистрирован нашей наблюдательной сетью, поэтому я очень аккуратно отношусь к таким заявлениям, к тому, что такого (шквала) никогда не было", - пояснил метеоролог.

По его словам, бывают ветры более сильные, чем тот, который обрушился на Москву накануне, но они не оставляют ущерба и разрушений. "Вполне возможно, что ситуации были такие или еще серьезнее. Шквалы проходили через малонаселенные районы или там, где нет метеостанций. Если в наших архивах не было, это не значит, что не было вообще", - резюмировал Вильфанд.