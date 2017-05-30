Городские власти оплатят погребение погибших от шквала в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Похороны погибших в результате шквалистого ветра в Москве пройдут за счет городского бюджета. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Принято решение оказать помощь людям, которые попали в непростую жизненную ситуацию. Помимо материальной помощи семьям погибших, город возьмет на себя расходы по захоронению тех людей, которые погибли в результате вчерашней трагедии", - сказал Немерюк, уточнив, что "мы оплатим погребения 11 человек".

Шквал в Москве

Как сообщалось ранее, шквал в Москве унес жизни 11 человек. По данным департамента здравоохранения Москвы, среди погибших один несовершеннолетний. В интервью ТАСС Сергей Собянин сказал, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Как сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун, всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. В настоящее время 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах. По словам Хрипулина, состояние восьми находящихся на лечении оценивается как тяжелое. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

29 мая на Москву обрушились шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и ливень. В ликвидации последствий удара стихии заняты 33 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники. Прокуратура Москвы совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды и департаментом жилищно- коммунального хозяйства столицы начала проверку в связи с последствиями шквала.