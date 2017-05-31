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Англоговорящие кассиры начали работать в московском метро

Москва
31 мая, 11:02 UTC+3 ЛЕЙПЦИГ ЛЕЙПЦИГ 31, мая. /ТАСС

В преддверии Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 по футболу на английском языке начали объявлять названия всех станций столичной подземки

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ЛЕЙПЦИГ, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники со знанием английского языка начали работать в кассах 76 станций московского метро в рамках подготовки инфраструктуры подземки и Московского центрального кольца (МЦК) к предстоящим играм Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Кассиры метро ознакомят туристов с действующей тарифной сеткой, расскажут о способах оплаты и помогут с покупкой билетов, сообщил ТАСС первый замруководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.

"109 кассовых окон на 76 станциях метро будут отмечены специальными стикерами, чтобы иностранные гости, могли без труда найти англоговорящего сотрудника", - сказал он в кулуарах Международного транспортного форума (International Transport Forum-2017), который подходит с 31 мая по 2 июня в Лейпциге (Германия).

Булатов отметил, что сейчас порядка 360 сотрудников первой линии метро владеют знанием английского языка - кассиры, инспектора Центра обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники информационных стоек "Живое общение". Такие информационные стойки установлены на 14 станциях метро и на пяти станциях МЦК.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в рамках подготовки инфраструктуры метро и МЦК к предстоящим играм Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу кассиры и контролеры пройдут курсы иностранного языка.

Планировалось, что сотрудники пройдут специальный инструктаж по работе с туристами и тесты на знания необходимого минимума английского языка. Также в вагонах метро названия всех станций начали объявлять на английском языке.

Кубок Конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Международный транспортный форум является всемирной площадкой и местом проведения встреч на высшем уровне в сфере транспорта, логистики и мобильности. В рамках форума в Лейпциге ежегодно собираются ключевые представители правительственных и политических организаций, коммерческих и промышленных предприятий, исследовательских учреждений и гражданского общества.

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