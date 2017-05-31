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Водители Москвы не могут пополнить парковочный счет через приложение и СМС из-за техработ

Москва
31 мая, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Услуга по оплате парковки доступна в личном кабинете на сайте московского паркинга, а также на портале мэрии в разделе "Личный транспорт"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Возможность пополнения счета для оплаты парковок в столице через приложение "Парковки Москвы" и с помощью СМС оказалась временно недоступна из-за технических работ. Об этом сообщает сайт московской мэрии.

"Столичные автомобилисты временно не могут пополнить парковочный счет через мобильное приложение "Парковки Москвы", а также с помощью сотового телефона. Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", это связано с техническими работами, которые проводятся с 07:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга по оплате парковки доступна в личном кабинете на сайте московского паркинга, а также на портале мэрии в разделе "Личный транспорт".

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