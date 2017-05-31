Сенатор Майоров: оповещение о шквале в Москве было, но оказалось недостаточным

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Многие москвичи получили СМС-оповещение об ухудшении погоды, говорилось об этом и в СМИ, однако людям не объяснили, как себя вести в такой ситуации. Такое мнение высказал журналистам первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Алексей Майоров.

"Позавчера оповещение мы имели. Я лично слышал по телевизору и радио, нас предупреждали, был объявлен определенный уровень опасности, но мы не до конца осознали исходящую угрозу. Нам не объяснили, что может случиться, как себя вести",- отметил Майоров. Поэтому, считает он, шквал и повлек за собой беспрецедентное количество жертв.

Он напомнил, что на заседании палаты будет рассмотрен федеральный закон, который будет обязывать операторов мобильной связи, а также СМИ на безвозмездной основе своевременно проводить оповещение жителей о возможной угрозе стихийных бедствий, о ЧС, вплоть "до угрозы возникновения военных действий".

"Есть еще один момент для СМИ. Если у редакций заключены какие-то контракты на выдачу в эфир на данный момент рекламы, то данный закон позволяет не считать это прерыванием эфира и не нести за это какие-то виды ответственности. То есть все будет направлено на безопасность", - отметил Майоров.

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение по Москве 29 мая выпустила в 12:25 мск структура Росгидромета - ФБГУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФБГУ "Центральное УГМС"). Грозы с сильными ливнями и порывистым ветром пришли во второй половине дня 29 мая с запада. Скорость ветра в столице, по данным метеорологических станций, достигала 18-24 м/с. В Московской области наибольшая сила ветра достигла 27 м/с и была зарегистрирована на метеостанции в поселке Черусти.

Сильный порывистый ветер с дождем стал причиной падения деревьев, он срывал кровли крыш, поднимал в воздух рекламные щиты. В результате жертвами стали 15 человек: 10 погибли в Москве и пять в области.

Синоптики ФГБУ "Центральное УГМС" еще 28 мая, за сутки до происшествия, предупреждали в прогнозе погоды на 29 мая об усилении ветра до 17-22 м/с. А за три часа до шторма было выпущено предупреждение о сильном дожде с грозой (местами с градом) и ветре до 17-22 м/с.

В связи с этим столичный главк МЧС предупредил, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных рекламных конструкций, повреждение разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных громоотводом.