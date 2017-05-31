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В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка впервые родились снежные барсы

Москва
31 мая, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Зоологи пока не знают количество родившихся снежных барсов

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© EPA/ROLF VENNENBERND, архив

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Снежные барсы впервые появились на свет в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка. Как сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы, за эту весну детеныши родились еще и у амурских тигров, байбаков, северных лесных оленей и других животных Центра.

"Впервые в центре родились снежные барсы. Их отец приехал из Швейцарии, а мать Адетта - москвичка. Котята еще слепые, и Адетта от них почти не отходит. Зоологи их не беспокоят и пока даже не знают количество детенышей", - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые за шесть лет в Центре появилось потомство у байбаков. На свет появились четыре амурских тигренка, семь детенышей баранов Марко Поло и трое - голубых баранов, а оленятами обзавелись все четыре самки северных лесных оленей. "В ближайшее время ожидается пополнение у джейранов, викуний и овцебыков", - отмечается на сайте столичной мэрии.

Центр воспроизводства редких видов животных создан в 1994 году в Волоколамском районе на 97-м километре от Москвы. Здесь содержатся 160 видов животных, 78 видов из них включены в Красные книги России и Международного союза охраны природы.

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