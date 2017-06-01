Исторический музей переходит на летний режим работы без выходных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) на Красной площади с 1 июня и все лето будет работать без выходных, а попасть в него можно будет с парадного входа, который открывается для посетителей впервые за 30 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"Мы решили пойти на такой эксперимент в честь 145-летия нашего музея, чтобы дать возможность попасть к нам всем желающим", - отметила собеседница агентства.

Такой график касается и главного здания, и Музея войны 1812 года с выставочным комплексом. Покровский собор продолжит свою работу по обычному графику.

При этом посетили будут попадать в историческое здание через парадные сени с уникальной росписью "Родословное древо государей российских" так же, как в свое время заходили в музей император Александр III c супругой Марией Федоровной, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович с княгиней Елизаветой Федоровной и другие почетные гости.

"Открытие входа со стороны Красной площади позволит посетителям в полной мере полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей - от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III", - отметили в пресс-службе Исторического музея.

Исторический музей был основан 9 февраля 1872 года императором Александром II, а открыт в мае 1883 года Александром III.