Бесплатные городские лагеря для школьников открываются по программе "Московская смена"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Городские летние лагеря для школьников открываются в столице в рамках программы детского отдыха "Московская смена". Ребята под присмотром педагогов смогут бесплатно посещать спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия.

"В прошлом году по инициативе партии "Единая Россия" в Москве была организована программа активного детского отдыха "Московская смена", в этом году она будет продолжена, учитывая очень хороший, позитивный резонанс по ней и отклики со стороны горожан", - отметил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Культурный отдых

"Московская смена" в 2017 году пройдет в 266 учреждениях столицы: в 132 школах департамента образования, в 30 спортшколах департамента спорта и туризма, в 104 учреждениях департамента труда и социальной защиты населения.

В городских лагерях предусмотрено трехразовое питание, за здоровьем школьников будут следить несколько сотен медицинских работников.

Работа лагерей начинается с 9:00. С 18:00 мск и до тех пор, пока родители не смогут забрать своего ребенка, за ним будет присматривать дежурный педагог.

По словам заместителя начальника управления департамента образования столицы Марины Ермоловой, в течение летних смен предусмотрены мероприятия, посвященные памятным датам из истории отечества и Москвы. Одна из смен также будет посвящена гражданско-патриотическому воспитанию: ребята отправятся на рубежи славы, будут смотреть фильмы о Великой Отечественной войне.

В спортшколах в рамках "Московской смены" пройдут встречи с олимпийскими чемпионами, различные мастер-классы, тестовые сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), различные экскурсии, включая выезды на спортивные объекты, например, стадион "Лужники". Московские школьники также будут посещать столичные музеи, театры, творческие мастерские и детские парки - всего около 60 площадок.

"За смену каждый школьник сможет посетить две культурные площадки. Акцент в экскурсиях сделан на творческое развитие и профориентацию детей. При организации культурного досуга для школьников мы соблюдали главный принцип - важно, чтобы один ребенок смог посетить разные учреждения: развлекательные центры, театр, музеи и другие", - сообщила стратегический директор ГАУК "Мосгортур" (отвечает в "Московской смене" за организацию культурного досуга школьников) Наталья Лосева.

Специальные смены пройдут для детей с особенностями развития. Они будут организованы в четырех реабилитационных центрах - в Ново-Переделкине, Раменках, Марьине и Зеленограде. С ребятами, помимо педагогов, будут работать психологи, специалисты лечебной физкультуры, массажисты.

О программе

Программа детского летнего отдыха "Московская смена" впервые прошла в столице летом 2016 года. С предложением создать систему городских лагерей на базе столичных школ выступили участники праймериз партии "Единая Россия" в конце апреля. В обсуждении программы приняли участие более 300 тыс. родителей. Программа была также поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Московская смена" была рассчитана на всех столичных школьников от 7 до 14 лет. Городские лагеря на базе столичных среднеобразовательных школ работали летом в будние дни с 09:00 до 18:00 мск.

За три месяца прошли три смены: с 1 по 30 июня, с 4 по 29 июля и с 1 по 29 августа. Для детей было организовано трехразовое питание, предусмотрены различные спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия.

В программе приняли участие более 300 школ и социальных учреждений, "Московская смена" охватила около 50 тыс. детей.