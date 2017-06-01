Посетители торгового центра "Конфетти" на юге Москвы эвакуированы из-за возгорания

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали посетителей торгового центра "Конфетти" в Нагатинском районе Москвы из-за возгорания.

"Спасатели прибыли на заявку о возгорании по адресу Нагатинская улица, дом 16 и провели эвакуацию людей. В настоящее время загорание ликвидировано", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Собеседник отметил, что площадь возгорания и что именно горело уточняется. Причины пожара устанавливаются.