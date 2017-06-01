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Около 500 школьников и студентов примут участие во флешмобе, посвященном Дню России

Москва
1 июня, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

В рамках мероприятия участники развернут самый большой Государственный флаг РФ и исполнят гимн

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Церемония развертывания самого большого флага России на Поклонной горе, Москва, 2015

Церемония развертывания самого большого флага России на Поклонной горе, Москва, 2015

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Центральный музей Великой Отечественной войны 12 июня сделает вход бесплатным, а также проведет флешмоб "Гимн России" с участием около 500 школьников и студентов. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"12 июня, в День России Центральный музей Великой Отечественной войны первым среди федеральных учреждений сделает посещение музея бесплатным и проведет патриотический флешмоб "Гимн России". В рамках мероприятия около 500 студентов и школьников Москвы, членов молодежных и общественных организаций развернут самый большой Государственный флаг Российской Федерации и исполнят гимн Российской Федерации под аккомпанемент духового оркестра Академии имени Маймонида РГУ им. А. Н. Косыгина. Присоединиться к акции смогут все желающие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в музее пройдут экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы. Помимо основной экспозиции в музее можно посетить выставку "Символы Российского государства".

Также, в День России в музее Великой Отечественной войны выступит духовой оркестр Культурного центра Главного управления МВД, который исполнит популярные мелодии российских и советских композиторов.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. В соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

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