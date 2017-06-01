ГИБДД изучает видео, на котором водитель разогнался до 275 км/ч на Кутузовском проспекте

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции изучают видео с гонками около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где стритрейсер разогнался до 275 км/час. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"В данный момент изучается видео, выложенное в сети. По результатам будет вынесено соответствующее решение", - сказал собеседник агентства.
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, что водитель разогнался до 275 км/час, чтобы проверить скоростные возможности своего автомобиля Mercedes. По данным некоторых СМИ, видео выложил в сеть дрифтер из Махачкалы Рашид Абдулмуслимов.