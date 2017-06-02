Строительство объекта СУ-155 в Новых Черемушках в Москве может начаться в конце июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Стройка на объекте СУ-155 в Новых Черемушках в столице может начаться в конце июня. Как пояснили в пресс-службе Москомстройинвеста, новый застройщик планирует устранить все замечания надзорных органов и получить разрешение на строительство до 30 июня.

"23 мая 2017 года АО "СУ-155" обратилось с заявлением на оформление разрешения на строительство объекта в Новых Черемушках. Однако Мосгосстройнадзор 31 мая 2017 года выдал отказ. Причиной стало несовпадение технических параметров объекта в представленных документах, в частности, в архитектурно-градостроительном решении и проектной документации", - сообщила заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

Застройщик объекта (входит в структуру санатора Су-155 АКБ "Российский капитал") планирует устранить замечания до 20 июня. Также к концу июня он намерен утвердить план-график строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что на строительство дома уйдет примерно 14 месяцев.

Также уточнены сроки ввода в эксплуатацию другого объекта СУ-155 в районе Нагатино-Садовники. Застройщик сообщил, что объект планируется сдать в июне 2018 года. Ранее речь шла в целом о втором квартале 2018 года.

Московские объекты СУ-155

ГК "СУ-155" через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10с, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2абв, районе Фили-Давыдково, мкрн 69, корп. 2, районе Нагатино-Садовники, мкрн 1, корп. 29, 29б, 30, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, 23.

По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация не действовала или отсутствовала. Пострадавшими по объектам СУ-155 в столице числятся более 2 тыс. пайщиков.

По данным Москомстройинвеста, объект в районе Фили-Давыдково будет введен в эксплуатацию в июне, по объекту в Щербинке гражданам будут возвращены вложенные средства. Кроме того, часть пайщиков объекта на ул. Бочкова решили дожидаться окончания строительства, другая часть выберет квартиры в других проектах нового застройщика.

Что касается строительства жилого дома по адресу: район Северное Чертаново, корп. 2абв, то в целях дальнейшего оформления правового акта правительства РФ о вовлечении в хозяйственный оборот земельного участка, необходимого для возобновления строительства ФГБУН Институт радиотехники и электроники им. Котельникова РАН, необходимо провести работы по его межеванию и последующей рыночной оценке.