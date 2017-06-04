Небольшой дождь, порывистый ветер и до 17 градусов тепла ожидают в столичном регионе

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в воскресенье в Московском регионе ветреную, умеренно теплую погоду с небольшим дождем.
"Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 13-15 (градусов), по области - от 12 до 17 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо-западный и западный, 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с.
В понедельник ночью будет облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В столице столбики термометров покажут 6-8 градусов, по области - от 3 до 8.
Днем, согласно прогнозам, будет облачно, пройдет дождь. В Москве воздух прогреется до 15-17, а в Подмосковье - до 14-19 градусов. Ветер ожидается южной четверти, 5-10 м/с.