Бюджет столичного здравоохранения вырос вдвое за пять лет

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бюджет столичного здравоохранения вырос вдвое за последние пять лет; объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи - в пять раз, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
"Объемы, в частности, высокотехнологичной помощи за последние пять лет увеличились почти в пять раз, как и объем финансирования со стороны правительства Москвы. Общий консолидированный бюджет отрасли за последние пять лет удвоился", - сказал Хрипун перед подписанием меморандума о сотрудничестве с министром здравоохранения Мехико Армандо Ауэд Ортегой.
По словам руководителя департамента, в соответствии с объемом финансирования улучшаются и демографические показатели. "За указанное время московское здравоохранение стало очень компактным, технологичным, эффективным. Результаты этих изменений в виде демографических показателей, таких как продолжительность жизни, общие показатели смертности, стандартизированные показатели смертности от болезни системы кровообращения, смертности в трудоспособном возрасте и другие на протяжении пяти лет имели очень хорошую динамику", - сказал он.
Меморандум о сотрудничестве департаментов здравоохранения Москвы и Мехико предусматривает подтверждение готовности к развитию двусторонних связей между профильными ведомствами двух столичных мегаполисов и послужит основой для реализации различных проектов в сфере организации здравоохранения и подготовки кадров.