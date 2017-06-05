Москва и Мехико расширят сотрудничество в сфере здравоохранения

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Департаменты здравоохранения Москвы и Мехико планируют расширять сотрудничество, в частности Москву заинтересовал проект "Врач в твоем доме", сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Сегодня в здании правительства Москвы подписано соглашение между департаментами здравоохранения Москвы и Мехико о сотрудничестве. Принципы оказания медицинской помощи в двух мегаполисах похожи, хотя есть и различия. Например, коллеги привезли интересный проект "Врач в твоем доме", - сказал Хрипун журналистам после подписания меморандума о сотрудничестве с министром здравоохранения Мехико Армандо Ауэдом Ортегой.
Глава департамента пояснил, что этот проект отвечает московскому принципу персонализированного подхода к ведению пациентов. "В медицинской системе Москвы сегодня 9 миллионов уникальных пациентов, вся наша работа направлена на то, чтобы обеспечить полную доступность медицинской помощи", - пояснил Хрипун.
Он напомнил, что сотрудничество между департаментами здравоохранения Москвы и столицы Мексики началось в ноябре 2016 года, когда московская делегация посетила Мехико и ознакомилась с системой здравоохранения этого мегаполиса.
Меморандум предусматривает подтверждение готовности к развитию двусторонних связей между профильными ведомствами двух мегаполисов и послужит основой для реализации различных проектов в сфере организации здравоохранения и подготовки кадров.