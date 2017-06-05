Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва и Мехико расширят сотрудничество в сфере здравоохранения

Москва
5 июня, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Департаменты здравоохранения Москвы и Мехико сотрудничают с ноября 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Департаменты здравоохранения Москвы и Мехико планируют расширять сотрудничество, в частности Москву заинтересовал проект "Врач в твоем доме", сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Сегодня в здании правительства Москвы подписано соглашение между департаментами здравоохранения Москвы и Мехико о сотрудничестве. Принципы оказания медицинской помощи в двух мегаполисах похожи, хотя есть и различия. Например, коллеги привезли интересный проект "Врач в твоем доме", - сказал Хрипун журналистам после подписания меморандума о сотрудничестве с министром здравоохранения Мехико Армандо Ауэдом Ортегой.

Глава департамента пояснил, что этот проект отвечает московскому принципу персонализированного подхода к ведению пациентов. "В медицинской системе Москвы сегодня 9 миллионов уникальных пациентов, вся наша работа направлена на то, чтобы обеспечить полную доступность медицинской помощи", - пояснил Хрипун.

Он напомнил, что сотрудничество между департаментами здравоохранения Москвы и столицы Мексики началось в ноябре 2016 года, когда московская делегация посетила Мехико и ознакомилась с системой здравоохранения этого мегаполиса.

Меморандум предусматривает подтверждение готовности к развитию двусторонних связей между профильными ведомствами двух мегаполисов и послужит основой для реализации различных проектов в сфере организации здравоохранения и подготовки кадров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
18
Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Красная площадь"
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
2
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
3
СК проверит действия должностных лиц после падения тополя на жителя Урала во время урагана
4
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
5
Катар считает решение арабских государств о разрыве дипотношений неоправданным
6
Власти Москвы просят суд изъять участок земли у главы Россельхознадзора Данкверта
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама