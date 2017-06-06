Москвичи выбрали очередность присвоения статуса памятника станциям Кольцевой линии метро

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" определили, в какой очередности будут включать станции Кольцевой линии московского метро в единый государственный реестр объектов культурного наследия. По итогам голосования первыми получить новый статус и государственную охрану должны станции "Киевская", "Комсомольская" и "Белорусская", сообщает во вторник сайт столичной мэрии.

Статус памятника позволит сохранить исторический вид станций и ужесточить ответственность в случае причинения вреда объектам.

"Всего в голосовании приняли участие 266,095 тыс. москвичей. По мнению проголосовавших, станции необходимо включать в охранный список в следующем порядке: "Киевская" - 16%, "Комсомольская" - 14,38%; "Белорусская" - 11,18%; "Новослободская" - 10,37%; "Парк культуры" - 9,67%; "Таганская" - 8,07%; "Курская" - 4,93%; "Проспект Мира" - 4,53%; "Павелецкая" - 4,10%; "Октябрьская" - 3,30%; "Краснопресненская" - 2,63%; "Добрынинская"- 1,76%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3,52% респондентов затруднились с ответом, еще 5,57% передали решение этого вопроса специалистам.

Сегодня 12 из 203 станций московского метро признаны объектами культурного наследия регионального значения и находятся под охраной государства.

В основном это станции, построенные в годы Великой Отечественной войны или служившие укрытиями во время авианалетов. Среди них - "Автозаводская" (1943 г.), "Бауманская" (1944 г.), "Измайловский парк" (1944 г., с 2005 г. - "Партизанская"), "Красные Ворота" (1935 г.), "Кропоткинская" (1935 г.), "Маяковская" (1938 г.), "Новокузнецкая" (1943 г.), "Павелецкая" (1943 г.), "Семеновская" (1944 г.), "Чистые пруды" (1935 г.), "Электрозаводская" (1944 г.), а также станция "Университет", открытая в 1959 году.

Сейчас ведется работа по включению в реестр станций Кольцевой линии, построенных в 1950-е годы.