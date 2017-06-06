Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пожар возник в квартире жилого дома на севере Москвы, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Возгорание произошло в доме 23, корпус 1 на Солнечногорской улице. В результате ЧП погиб один человек",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт возгорания по данному адресу. "Пожар возник в квартире на первом этаже. Загорелись личные вещи и имущество, есть информация об одном пострадавшем. В настоящее время огонь ликвидирован", - сказали в ГУ МЧС.