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Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Москва
6 июня, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Возгорание ликвидировано. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пожар возник в квартире жилого дома на севере Москвы, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Возгорание произошло в доме 23, корпус 1 на Солнечногорской улице. В результате ЧП погиб один человек",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт возгорания по данному адресу. "Пожар возник в квартире на первом этаже. Загорелись личные вещи и имущество, есть информация об одном пострадавшем. В настоящее время огонь ликвидирован", - сказали в ГУ МЧС.

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