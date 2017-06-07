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В Москве запретят продавать алкоголь в местах массовых мероприятий в День России

Москва
7 июня, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Речь идет как о крепких напитках, так и о слабоалкогольных, в том числе о пиве

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Продажа алкоголя будет ограничена в Москве в День России 12 июня. Об этом сообщает в среду портал мэра и правительства столицы.

"В понедельник, 12 июня, в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю спиртным. Речь идет как о крепких напитках, так и о слабоалкогольных, в том числе о пиве. Ограничения коснутся алкоголя в любой емкости", - говорится в сообщении. Кроме того, в местах массового скопления людей нельзя будет торговать прохладительными напитками в стеклянной таре.

"Продажа алкогольных напитков будет ограничена в профилактических целях, а также для безопасности и во избежание травматизма", - приводятся на сайте мэрии слова главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова.

День России - государственный праздник, который отмечают 12 июня. В этот день 25 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации - документ, провозглашающий независимость страны. Ко Дню России Москву ежегодно украшают поздравительными плакатами и флагами. Кроме того, в городе проводятся массовые праздничные акции.

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