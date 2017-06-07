Власти Москвы разработают комплексную схему инженерного обеспечения при реновации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Комплексную схему инженерного обеспечения разработают власти Москвы в рамках реализации программы реновации. Она будет распространяться на целые кварталы, сообщил в среду журналистам руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Мы предложили, и нас поддержали в том, что при разработке проекта планировки территории квартала реновации, группы кварталов реновации мы будем одновременно разрабатывать комплексную схему инженерного обеспечения", - сказал он.

Левкин также сообщил, что по договоренности с сетевыми компаниями власти еще до начала проектирования смогут заключать с ними предварительные договора технологического присоединения. "Это позволит государственному застройщику на ранней стадии планировать и затраты, и сроки, и само технологическое присоединение", - добавил глава департамента.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Сергея Собянина, для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано на 9 июня.