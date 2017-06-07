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ФСО сообщило о закрытии Кремля для экскурсантов 12 июня

Москва
7 июня, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Граждане по-прежнему смогут попасть на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд" через Боровицкий проход

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московский Кремль будет закрыт 12 июня для экскурсантов из-за празднования Дня России.

Как сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), "в связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, Московский Кремль 12 июня 2017 года для посещений будет закрыт, за исключением допуска граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд".

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