Избирком: видеонаблюдение на муниципальных выборах в Москве зависит от районных бюджетов

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Организация видеонаблюдения на муниципальных выборах в Москве 10 сентября будет зависеть исключительно от решений и бюджетов муниципалитетов, средств для этого в Московской городской избирательной комиссии не предусмотрено. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Юрий Ермолов на встрече с представителями столичных отделений политических партий.
Ермолов напомнил, что в единый день голосования 10 сентября в столице состоятся выборы советов депутатов в 125 муниципалитетах. Соответственно, "125 бюджетов муниципальных образований будут финансировать эти выборы".
По словам зампреда Мосгоризбиркома, в комиссию поступают вопросы от партий, будет ли организовано на выборах видеонаблюдение на участках и будут ли использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).
"Если бюджет муниципального образования каждого конкретного позволит, то, наверное, будет. В каждом конкретном случае решение будет приниматься. В городской избирательной комиссии собственных КОИБов нет. Видеонаблюдение - денег у нас на это нет", - сказал Ермолов.
КОИБы находятся в ведении Центризбиркома, который может перераспределять их по регионам в зависимости от запросов. Всего ЦИК располагает порядка 5,8 тыс. комплексов.