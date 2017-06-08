Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Теплая, комфортная погода будет в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете. "Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь", - уточнил представитель метеослужбы. Температура воздуха в Москве составит 19-21, по области - от 17 до 22 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Предстоящей ночью при переменной облачности по области местами не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 9-11, по области - от 6 до 11 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с.
Днем в пятницу характер погоды не изменится - ожидается переменная облачность, по области местами вновь пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 18-20, по области - до 15-20 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с.