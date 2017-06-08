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Инвалиды по зрению смогут узнать прогноз прибытия автобусов на остановках Мосгортранса

Москва
8 июня, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

На остановках появятся специальные табло с кнопками, при нажатии на которые можно будет услышать информацию о прибытии транспорта

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Информационные табло на остановках общественного транспорта Москвы оснастили кнопками для слабовидящих людей, при нажатии на которые звучит прогноз прибытия автобусов и троллейбусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Пилотный проект по оснащению табло устройствами, воспроизводящими информацию, продлится два месяца.

"Мосгортранс совместно с Всероссийским обществом слепых (ВОС) запустил очень важный социальный проект, направленный на создание в городе безбарьерной среды и повышение удобства проезда всех граждан. Сегодня устройства, воспроизводящие информацию о времени прибытия наземного городского пассажирского транспорта, размещены на двух остановках. Их выбрали сами представители ВОС, что позволит провести испытания максимально эффективно", - приводит пресс-служба слова гендиректора предприятия Евгения Михайлова.

Специальные кнопки размещены на информационных табло на остановках "Центральный дом культуры "ВОС" на улице Куусинена и "Метро "Алексеевская" на проспекте Мира.

Ярко-желтый корпус кнопки находится на опоре информационного табло на уровне плеч. Для удобства слабовидящих пассажиров устройство оснащено маяком, издающим щелкающий звук, по которому его легче найти. При нажатии на кнопку воспроизводится вся информация, отображающаяся на табло, начиная с маршрута, прибытие которого ожидается быстрее других. При повторном нажатии озвучивается прогноз прибытия следующего транспортного средства.

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