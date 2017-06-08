СК направил в прокуратуру дело обвиняемого в захвате заложников в "Ситибанке" в Москве

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московские следователи направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношение Арама Петросяна, обвиняемого в захвате заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Арама Петросяна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения"), - сказала Иванова. - Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу".
Иванова сообщила, что выводы психолого-психиатрической экспертизы показали, что "обвиняемый является вменяемым и осознавал фактический характер своих действий во время совершения преступления". В рамках расследования уголовного дела Петросян признал вину частично и дал показания, изобличающие его в совершении инкриминируемых преступлений.
По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.