Найденный в вагоне на станции метро "Серпуховская" бесхозный рюкзак угрозы не представляет

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили бесхозный рюкзак, оставленный неизвестным в вагоне электропоезда на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
"В вагоне был обнаружен рюкзак, для его проверки всех пассажиров поезда высадили на станции. Состав был отогнан в отстойник в районе "Серпуховской". По результатам проверки установлено, что никакой опасности для граждан нет", - отметил Мышляев.
Он добавил, что инцидент не повлиял на движение электропоездов, станция работает в штатном режиме.