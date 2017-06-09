Найденный в вагоне на станции метро "Серпуховская" бесхозный рюкзак угрозы не представляет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили бесхозный рюкзак, оставленный неизвестным в вагоне электропоезда на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"В вагоне был обнаружен рюкзак, для его проверки всех пассажиров поезда высадили на станции. Состав был отогнан в отстойник в районе "Серпуховской". По результатам проверки установлено, что никакой опасности для граждан нет", - отметил Мышляев.

Он добавил, что инцидент не повлиял на движение электропоездов, станция работает в штатном режиме.