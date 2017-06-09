Заммэра Москвы: для лечения онкозаболеваний нужны новые механизмы финансирования

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Механизмы финансирования препаратов для лечения онкозаболеваний необходимо совершенствовать, считает заммэра Москвы Леонид Печатников.

"Новые препараты для лечения онкологических заболеваний становятся все более эффективными. Но они настолько дорого стоят, что ни одна финансовая система с этим не справится, если мы не будем разрабатывать новые механизмы финансирования", - сказал Печатников корреспонденту ТАСС после круглого стола с представителями систем здравоохранения Германии, Бразилии и Казахстана в симуляционном центре Боткинской больницы. Печатников подчеркнул, что прежде всего это касается химиотерапии.

Он также отметил, что "фармацевтические компании вкладывают большие деньги в разработку и долго держат эти препараты под патентной защитой, не дают возможности производить дженерики". По словам заммэра столицы, решить эту проблему позволила бы разработка новых механизмов финансирования. В частности, ряд стран с высоким уровнем здравоохранения, таких как Германия или Япония, пользуются механизмом софинансирования, однако вопрос о механизме, применимом к России, требует тщательной проработки.

Выступая на круглом столе, Печатников сообщил, что благодаря совершенствованию системы столичного здравоохранения средняя продолжительность жизни в Москве по итогам 2016 года превысила 77 лет, этот показатель на пять лет превышает средние показатели по России. "Это пока еще не показатели Берлина или Лондона, но мы должны понимать, что это практически на четыре года больше показателя, с которого мы начинали", - сказал заммэра. Увеличение продолжительности жизни и оснащение больниц и системы амбулаторной помощи высокотехнологичным оборудованием повысили показатели выявляемости онкологических заболеваний, отметил Печатников.

В свою очередь руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что система здравоохранения Москвы активно развивается, в том числе благодаря международному сотрудничеству.

"Наши партнеры - клиники Германии, Израиля, Швейцарии, Франции, Южной Кореи. Мы сегодня рады видеть наших партнеров из Бразилии. Особенно это важно для нас в части обучения и стажировок наших врачей и медсестер, которое все время увеличивается; это важно потому, что повышение профессионального уровня столичных медиков является задачей номер один на сегодня. В течение пяти лет в Москве создано компактное эффективное здравоохранение", - сказал Хрипун.