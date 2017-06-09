Полевую и французскую кухню можно попробовать на фестивале "Времена и эпохи" в Москве

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Блюда кухонь мира, которые были популярны в России в разные годы, можно попробовать на фестивале реконструкций "Времена и эпохи". Об этом сообщил в пятницу руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Если мы говорим про Отечественную войну 1812 года - там ресторан "Пушкин" с популярным для того года меню. На площадке Великой Отечественной войны - традиционно полевая кухня", - сказал он в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Немерюк добавил, что на месте реконструкции каждой эпохи установлены шатры, где рестораторы предлагают посетителям попробовать блюда специального меню. "На площадке дьяковцев (племени раннего железного века, населявшего территорию нынешней Москвы) можно попробовать блюда из мяса бобра. На площадке, где русичи и орда, стоит ресторан "Чайхона", который представляет достаточно традиционные блюда, характерные для данной эпохи", - уточнил он.
Седьмой ежегодный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи" начался в Москве 1 июня. На городских площадках воссоздают 12 разных эпох - от Железного века до Крымской войны 1853-1856 гг. Впервые с 2011 года мероприятие проводится на тридцати городских улицах бульварах. Фестиваль продлится до 12 июня, в нем задействованы 6 тыс. участников из России и еще 22 стран мира, включая Францию, Италию, Германию, Швейцарию.