Видеокамеры с возможностью распознавания лиц будут установлены во время акции 12 июня

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности будут приняты на время проведения акции оппозиции 12 июня на проспекте Академика Сахарова в Москве. Как сообщил ТАСС руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, будут использоваться видеокамеры с возможностью распознавания лиц.
"Будут приняты усиленные меры безопасности. В целях безопасности будут установлены камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания портретов", - сказал Черников.
Кроме того, по словам руководителя ведомства, "комплекс профилактических защитных мероприятий во избежание чрезвычайных и нештатных ситуаций включает в себя "обследование места проведения и прилегающие к нему территории с привлечением специалистов-кинологов". "На входе - со стороны ул. Маши Порываевой - установят 35 арочных металлодетекторов", - добавил он.
Ранее власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня - от улицы Маши Порываевой, 38 до проспекта Академика Сахарова, 9. Мероприятие пройдет с 13:30 до 16:00 мск. Заявленная численность участников - до 15 тыс. человек.