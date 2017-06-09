Жители более 290 домов в Москве, не попавших в программу реновации, проголосовали за снос

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Жители 292 домов в Москве, не попавших в предварительный список по программе реновации, проголосовали за снос их жилья. Список адресов опубликован на сайте Общественного штаба по контролю за реновацией.

По данным штаба, в Северо-Западном административном округе за снос проголосовали жильцы 52 домов, в Северном округе - 41 дома, в Восточном округе - 40 домов, в Северо-Восточном - 24 домов. Кроме того, в Юго-Восточном административном округе за снос проголосовали жильцы 35 домов, в Южном округе - 15 домов, в Юго-Западном и Западном округах - по 19 домов.

В Новой Москве и Зеленограде этот показатель составил в совокупности 39 домов. В Центральном округе за реновацию высказались жители восьми домов.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен окончательный список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.