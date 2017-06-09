Жители более 290 домов в Москве, не попавших в программу реновации, проголосовали за снос

Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матчеСпорт 9 июня, 20:55
Тошич: переговоры с ЦСКА продолжаются, надеюсь, ситуация прояснится до 14 июняСпорт 9 июня, 20:52
Чилийские болельщики получили в подарок сувениры перед матчем с командой России по футболуСпорт 9 июня, 20:46
Финляндия планирует достичь нулевого уровня выбросов СО2 к 2045 годуСоциальная ответственность 9 июня, 20:26
Фурсенко: "Зенит" постарается приобрести как минимум двух сильных футболистовСпорт 9 июня, 20:12
Расширение горных курортов в Сочи: как найти баланс интересов бизнеса и экологииЭкономика и бизнес 9 июня, 20:09
Ешеев: соревнования по стрельбе из лука в новой дисциплине на ОИ будут динамичнымиСпорт 9 июня, 19:55
Где отдохнуть на Кавказе: семь идей для туристаТуризм и отдых 9 июня, 19:52
Бах: IWF должна до декабря направить отчет в МОК о решении проблем с допингомСпорт 9 июня, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Жители 292 домов в Москве, не попавших в предварительный список по программе реновации, проголосовали за снос их жилья. Список адресов опубликован на сайте Общественного штаба по контролю за реновацией.
По данным штаба, в Северо-Западном административном округе за снос проголосовали жильцы 52 домов, в Северном округе - 41 дома, в Восточном округе - 40 домов, в Северо-Восточном - 24 домов. Кроме того, в Юго-Восточном административном округе за снос проголосовали жильцы 35 домов, в Южном округе - 15 домов, в Юго-Западном и Западном округах - по 19 домов.
В Новой Москве и Зеленограде этот показатель составил в совокупности 39 домов. В Центральном округе за реновацию высказались жители восьми домов.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен окончательный список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета.
Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.