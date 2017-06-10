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Кратковременный дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
10 июня, 6:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

В воскресенье местами вновь пройдет небольшой дождь

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 10 июня в московском регионе теплую, комфортную погоду.

"Ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура в Москве составит 18-20 градусов, по области будет 17-22 градуса. Ветер северной четверти, 5-10 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

В воскресенье при переменной облачности местами вновь пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью в столице столбики термометров покажут плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 20-22, по области - до 17-22 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

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