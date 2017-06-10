Пожар в бизнес центре в Москве ликвидирован

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в бизнес-центре в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

"В 16:11 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

В здании произошло загорание крыши на площади 40 кв. метров и вентиляционного фасада на площади 100 кв. метров. Спасатели проверяют здание на наличие людей. На месте тушения пожара находится начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

Ранее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожар произошел в административном здании по адресу: Крымский Вал, дом 3, строение 2. Информации о пострадавших не поступало.