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Пожар в бизнес центре в Москве ликвидирован

Москва
10 июня, 16:07 дата обновления: 10 июня, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Пожар произошел в административном здании, расположенном на улице Крымский Вал в центре столицы

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в бизнес-центре в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

"В 16:11 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

В здании произошло загорание крыши на площади 40 кв. метров и вентиляционного фасада на площади 100 кв. метров. Спасатели проверяют здание на наличие людей. На месте тушения пожара находится начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

Ранее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожар произошел в административном здании по адресу: Крымский Вал, дом 3, строение 2. Информации о пострадавших не поступало.

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