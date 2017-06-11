Неизвестный ограбил дом в Новой Москве, ущерб составил около 18,5 млн рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полицейские разыскивают злоумышленника, ограбившего дом в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Накануне в 18:22 мск в службу "02" поступило сообщение о краже от жителя дома на Виноградной улице в деревне Кокошкино. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что в период с 7 по 9 июня неизвестный, отжав раму окна, расположенного на первом этаже дома, проник внутрь, откуда совершил кражу личных вещей, денежных средств, ювелирных украшений и скрылся", - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 18,5 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.