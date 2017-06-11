Полиция подтвердила информацию о ранении мужчины в Москве

Ласицкене в Нидерландах показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высотуСпорт 11 июня, 19:49
СМИ: полиция отпустила всех подозреваемых в причастности к теракту в МанчестереМеждународная панорама 11 июня, 19:36
Российские волейболисты обыграли итальянцев в матче Мировой лигиСпорт 11 июня, 19:26
Тарпищев: с Надалем невозможно конкурировать на Roland GarrosТеннис 11 июня, 19:21
Сборная России выиграла польский этап чемпионата Европы по регби-7Спорт 11 июня, 19:04
Футболисты "Спартака" Ребров и Ещенко в День России представят кубок за победу в РФПЛСпорт 11 июня, 18:59
Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круизОбщество 11 июня, 18:48
Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland GarrosСпорт 11 июня, 18:28
Бывший тренер сборной РФ по футболу Капелло возглавил китайский "Цзянсу Сунин"Спорт 11 июня, 17:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полицейские подтвердили информацию о ранении мужчины на юго-востоке Москвы, пострадавший находится в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В медучреждении обнаружен мужчина с ножевым ранением. По предварительным данным, ранение ему нанесли знакомые в ходе конфликта после распития спиртных напитков", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее очевидец сообщил в полицию, что у дома 16/18 на Грайвороновской улице видел мужчину, одежда которого была испачкана кровью. Прибывшие по указанному адресу полицейские не обнаружили на месте пострадавшего и начали его поиски.