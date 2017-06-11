Полиция подтвердила информацию о ранении мужчины в Москве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полицейские подтвердили информацию о ранении мужчины на юго-востоке Москвы, пострадавший находится в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В медучреждении обнаружен мужчина с ножевым ранением. По предварительным данным, ранение ему нанесли знакомые в ходе конфликта после распития спиртных напитков", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее очевидец сообщил в полицию, что у дома 16/18 на Грайвороновской улице видел мужчину, одежда которого была испачкана кровью. Прибывшие по указанному адресу полицейские не обнаружили на месте пострадавшего и начали его поиски.