Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция подтвердила информацию о ранении мужчины в Москве

Москва
11 июня, 19:35 UTC+3 МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Пострадавший госпитализирован, полиция проводит проверку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полицейские подтвердили информацию о ранении мужчины на юго-востоке Москвы, пострадавший находится в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В медучреждении обнаружен мужчина с ножевым ранением. По предварительным данным, ранение ему нанесли знакомые в ходе конфликта после распития спиртных напитков", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее очевидец сообщил в полицию, что у дома 16/18 на Грайвороновской улице видел мужчину, одежда которого была испачкана кровью. Прибывшие по указанному адресу полицейские не обнаружили на месте пострадавшего и начали его поиски.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕК получила мандат на переговоры по "Северному потоку" в спецрежиме
2
Кадыров назвал заявление Госдепа о бойце Амриеве попыткой задеть Россию
3
Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круиз
4
Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии
5
Генпрокуратура Ливии: сын Каддафи осужден и подлежит аресту
6
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
7
В США умер киноактер Олег Видов
Темы дня
Загрузка...
Реклама