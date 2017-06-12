Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в День России

Москва
12 июня, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Ночью в столице столбики термометров покажут 14-16 градусов, по области - от 11 до 16 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в понедельник в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем.

"Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса, в Подмосковье - от 20 до 25 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Во вторник будет облачно, пойдет дождь, местами прогремит гроза. Ночью в Москве столбики термометров покажут 14-16 градусов, по области - от 11 до 16 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 17-19, по области - до 15-20 градусов. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа)
16
Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами
7
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
2
В результате ДТП в Забайкалье 37 человек госпитализированы в тяжелом состоянии
3
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
4
В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 11 человек
5
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
6
Среди 11 погибших в ДТП в Забайкалье по меньшей мере девять женщин
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама