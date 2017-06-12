Небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в День России

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в понедельник в Московском регионе теплую погоду с небольшим дождем.
"Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса, в Подмосковье - от 20 до 25 градусов", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Во вторник будет облачно, пойдет дождь, местами прогремит гроза. Ночью в Москве столбики термометров покажут 14-16 градусов, по области - от 11 до 16 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 17-19, по области - до 15-20 градусов. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.